Die guten Jahre sind in Dirlewang vorbei

Bei der Bürgerversammlung in Dirlewang bereitet Bürgermeister Alois Mayer die Bürger auf schlechtere Zeiten vor. Dabei hätten viele einen großen Wunsch.

Bürgermeister Alois Mayer redete in der Bürgerversammlung in Dirlewang nicht lange um den heißen Brei herum: „Wünsche braucht ihr nicht äußern“, sagte er vor der Aussprache zu den knapp 90 Bürgerinnen und Bürgern, die sich im neuen Dorfgemeinschaftshaus eingefunden hatten. „Die werden nicht erfüllt – mangels Geld. Die werden aufgeschrieben, dann schauen wir, in welchem Jahrzehnt das geht.“ Sein Rückblick auf die vergangenen drei Jahre fiel demgegenüber deutlich positiver aus.

Dorfgemeinschaftshäuser: Den Umbau des denkmalgeschützten ehemaligen Polizeigebäudes zum Dirlewanger Dorfgemeinschaftshaus bezeichnete Mayer als „sehr langwierige Geschichte“. Inzwischen sei es aber zu 99 Prozent fertig und soll demnächst bei einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es hat 2,1 Millionen Euro gekostet, 1,23 Millionen davon muss die Gemeinde selbst tragen.

Auf die Frage von Martin Daser, wer das Haus künftig nutze, antwortete er: „Das steht noch nicht ganz fest.“ Aktuell sei im Erdgeschoss die Spielgruppe untergebracht, einen weiteren Raum sollen Jugendliche ohne Aufsicht nutzen können. Auch für Sportstunden, Kaffeekränzchen von Vereinen oder Kurse der Volkshochschule könnte das Gebäude genutzt werden, so Mayer.

Ein weiteres Dorfgemeinschaftshaus entsteht derzeit in Altensteig. Hier kommen auf die Gemeinde kosten von rund 1,5 Millionen Euro zu. „Das Objekt macht eine Riesenfreude“, sagte der Bürgermeister. „Da sind unheimlich viele ehrenamtliche Stunden drauf.“ Besonders hob er den Einsatz von Gemeinderat Hermann Schröther hervor, der die Arbeiten koordiniert.

Die Förderungen, die dem Markt Dirlewang zugesagt wurden, sind erst zu einem kleinen Teil bei der Gemeinde eingegangen

Kindergarten/Krippe: „Bautechnisch ist das die letzten eineinhalb Jahre eine Katastrophe“, sagte Mayer zum Neu- und Umbau von Kindergarten und Krippe, der die Gemeinde 1,95 Millionen Euro kosten wird. Handwerker seien teils einfach nicht mehr gekommen. „Jeder macht, was er will. Aber – so Gott will – wird’s schon mal noch fertig werden.“

Wohnen: Die Nachfrage nach Wohnraum ist in Dirlewang unvermindert hoch, auch Anfragen aus dem Starnberger Raum hätten ihn schon erreicht, so Mayer. In der Mühlbachstraße seien 21 Wohneinheiten entstanden, die bereits verkauft waren, bevor sie gebaut wurden. Auch die bisher freigegebenen Bauplätze im Baugebiet Brauerwiese seien bereits vergeben. Die weiteren sollen in drei Jahren folgen und wie bisher jungen Einheimischen vorbehalten sein. Auf den als Mischgebiet ausgewiesenen Grundstücken seien Wohnungen für Senioren geplant. Außerdem wollen sich ein Urologe und ein Physiotherapeut ansiedeln. Ein Ärztehaus wie es Martin Daser anregte, ist laut Mayer nicht vorgesehen. Die archäologische Untersuchung des Baugebiets, in dem zwei Alamannen und zahlreiche Scherben gefunden worden waren, hat die Gemeinde rund 150.000 Euro gekostet.

Alois Mayer Foto: Sandra Baumberger

Finanzen: In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde so viel Gewerbesteuer eingenommen wie noch nie. Außerdem hat sie – was Mayer so auch noch nie erlebt hat – für ein KfW-Darlehen 0,11 Prozent Zinsen bekommen. „Das sind jetzt noch die guten Nachrichten“, so Mayer. „Die Zukunft sieht anders aus.“ Was ihn besonders ärgert: Von den Förderungen, die der Gemeinde für den Kindergarten und das Dorfgemeinschaftshaus zugesagt worden sind, wurden bislang erst 350.000 Euro ausgezahlt, 2,2 Millionen Euro lassen weiter auf sich warten. „Für Dirlewang ist das viel Geld“, sagte Mayer. Er hofft, dass es zur Landtagswahl im kommenden Jahr „kleine Geschenke“ gibt. Neue Kredite wolle die Gemeinde vorerst nicht aufnehmen und die freiwilligen Ausgaben auf Null setzen. „Wir haben kein Geld mehr übrig“, so der Bürgermeister.

Die Gemeinde Dirlewang will die Vereine nicht hängen lassen und hat sie deshalb mit insgesamt 177.500 Euro unterstützt

Vereine: Mehrere Vereine und die Kirchenverwaltung hat die Gemeinde mit insgesamt 177.500 Euro finanziell unterstützt. 20.000 Euro bekam die Narrwangia, die sich zu ihrem Jubiläum neue Kostüme gekauft hat, und 30.000 Euro gingen für die Erweiterung des Schützenheims an den Schützenverein. Die neue Flutlicht-Anlage des Tennisclubs bezuschusste die Gemeinde mit 10.000 Euro und der Freizeit-Club erhielt 17.500 Euro für die Renovierung des Eisplatzes fürs Eisstockschießen sowie neue Basketballkörbe. Die Kirchenverwaltung bekam für die Renovierung des Primizkreuzes 2500 Euro. Größter Posten unter den freiwilligen Ausgaben waren die 115.000 Euro für den FSV Dirlewang: Das Geld floss in eine neue Tribüne, eine Flutlicht-Anlage sowie einen Rasenmäher. „Wir lassen unsere Vereine nicht hängen“, sagte Mayer und bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement.

Bauhof: Auch in den Bauhof hat die Gemeinde kräftig investiert: Er wurde mit einem neuen Traktor (87.000 Euro), einem Radlader (92.000 Euro) und einem Kipper (19.000 Euro) ausgestattet und sei nun richtig gut aufgestellt.

Viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich eine Gaststätte für Dirlewang

Gastronomie: Großen Raum nahm in der Diskussion der Wunsch nach einer Dorfwirtschaft ein. Das Gasthaus Schatten, das der Gemeinde gehört und zuletzt nicht mehr verpachtet werden konnte, soll zusammen mit der zugehörigen Wohnung künftig als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden, um Zwangszuweisungen zu verhindern. „Die Asylsituation ist derzeit hochbrisant“, so Mayer. Für die Gemeinde bedeutet das, dass sie kein Gasthaus mehr hat. Pilger hätten das schon mehrfach „ärmlich“ genannt, sagte Robert Simml. Der Kauf des Schattens sei ein Fehlkauf gewesen, weil er zu klein sei, um ihn wirtschaftlich zu betreiben.

In diesem Zusammenhang fragte Wolfgang Krumm nach, warum die Gemeinde nicht die ebenfalls leer stehenden Mindelstuben gekauft habe. Wie Mayer erläuterte, habe sie das durchaus vorgehabt. Ein Investor habe der Aktienbrauerei jedoch den doppelten Preis geboten. „Das ist am schnöden Mammon gescheitert“, so der Bürgermeister. Er sei auch der Meinung, dass Dirlewang eine vernünftige Gastronomie vertragen könnte. Weil eine solche aber nicht in Sicht ist, verwies Mayer auf das Bezirksmusikfest im kommenden Jahr: „Es passiert ja auch ohne Wirtschaft was.“ Der Vorschlag von Philipp Schneider, der sich als nicht ortsansässig outete, doch mit Hirschbräu über die Nutzung der dortigen Wirtschaft zu sprechen, löste allgemeines Gelächter aus.

Katja Mayer schlug vor, das Thema in Dirlewang erst einmal auf sich beruhen zu lassen und stattdessen das Café in Helchenried zu unterstützen. Sonst bestehe die Gefahr, dass sich die Wirtschaften die Kunden wegnehmen. Ihr Vater verwies zudem darauf, dass ein einfaches Schnitzel wohl schon bald 25 Euro kosten werde. „Geht man da noch zum Wirt?“, fragte er.

Bürgermeister Alois Mayer sieht schwerere Zeiten auf Dirlewang zukommen

Heimat-Check: Peter Schorer wollte wissen, wie der Bürgermeister das schlechte Ergebnis Dirlewangs im Heimat-Check dieser Zeitung bewertet. „Ich habe das Zeug nicht so richtig verfolgt“, lautete die Antwort. Schließlich seien die Ergebnisse nicht repräsentativ. Dass Dirlewang unter den Flop-Ten aller teilnehmenden Gemeinden ist, könne er nicht ändern. Wer in Dirlewang wohne, könne sich jedoch selbst ein Bild machen.

Ausblick: Den Ausblick bezeichnete Mayer als wenig erfreulich: „Wer heute zum Einkaufen geht, weiß, was er für 50 Euro noch kriegt“, sagte er. Inflation und steigende Energiekosten machten auch vor der Gemeinde nicht Halt. Auf die guten Jahre folgten nun schwierigere.