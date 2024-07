Dirlewanger Marktfest: Ein Wochenende voller Musik, Spiel und Gemeinschaft

16 Dirlewanger Vereine halfen auch dieses Jahr wieder beim Dirlewanger Marktfest tatkräftig zusammen und die vielen Besucherinnen und Besucher konnten zwei tolle Tage in der Marktgemeinde erleben. Am Samstagabend brachte die Joe-Williams-Band beste Partystimmung auf den Vorplatz der Hirschbrauerei und den Sonntag prägten der Musikverein Stetten, die Jugendkapelle Dirlewang und die Dirlewanger Blaosband musikalisch. Der Gottesdienst wurde wegen des noch nasskalten Wetters am Morgen in die Kirche verlegt, doch danach kam wieder die Sonne zum Vorschein. Die kleinen Gäste vergnügten sich im Nostalgie-Spielpark und der Hüpfburg oder versuchten ihr Glück in der Losbude mit tollen Preisen. Der Dirlewanger Förderverein übernahm wieder die komplette Organisation.

