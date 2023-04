Dirlewang

Ein emotionaler Auftakt des Bezirksmusikfests in Dirlewang

Einen gesanglichen Massenchor zauberten die Bayernhymne beim Festauftakt zum 51. Bezirksmusikfest in Dirlewang und das 150-jährige Jubiläum des Musikvereins in der Turnhalle herbei.

Plus 150-jähriges Bestehen feiert der Musikverein in diesem Jahr. Beim Festakt zum 51. Bezirksmusikfest in Dirlewang gibt es Musik, Erinnerungen und Standing Ovations.

Rudolf Jackel und Josef Kößler hat es beim Auftakt zum 51. Bezirksmusikfest des ASM Bezirk 10 eiskalt erwischt: Unter lang anhaltendem Applaus und Standing Ovations wurden die beiden Vollblutmusiker vom Vorstandstrio des Dirlewanger Musikvereins Tobias Schmid, Alicia Leinsle und Stefan Schröther zu Ehrenvorständen ernannt. Sichtlich gerührt und überwältigt nahmen sie, die von 1985 bis 1992 den Verein führten, die Urkunde entgegen. Einen schöneren Rahmen hätte es bei der Auftaktveranstaltung nicht geben können, denn der Verein feiert parallel dazu auch noch sein 150-jähriges Bestehen. Das Motto "Griaß di in Dirlewang – ein Dorf l(i)ebt Musik" ist Programm und der Auftakt ein erster Höhepunkt der Festlichkeiten.

Die Schulturnhalle war festlich geschmückt, und bereits am Eingang empfing die Jugendkapelle Dirlewang unter der Leitung von Erich Weikert die zahlreichen Gäste. Aus den umliegenden Musikvereinen waren alle in ihren feschen Musikertrachten gekommen und boten ein imposantes Bild. Über drei Jahre arbeiteten die Dirlewanger Musiker nun schon auf das große Fest hin und die Freude, dass es nun endlich so weit ist, war spürbar.

