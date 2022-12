Dirlewang

vor 35 Min.

Für die „Schwäbische Weihnacht“ friert man gern

Die „Schwäbische Weihnacht“ von Arthur Maximilian Miller wurde in der Pfarrkirche St. Michael in Dirlewang von Dr. Georg Steber gelesen. Unter der Gesamtleitung von Gabriele Laxgang gestalteten der katholische Kirchenchor Dirlewang, der evangelische Kirchenchor Mindelheim und das Mindelheimer Kammerorchester den Abend musikalisch.

Plus In der Pfarrkirche St. Michael in Dirlewang wird die Mundartschöpfung "Die Schwäbische Weihnacht" gelesen und mit Musik gefühlvoll untermalt.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Die wahren Fans der „Schwäbischen Weihnacht“ ließen sich auch von äußerst kühlen Innentemperaturen nicht davon abhalten, sich in der Pfarrkirche St. Michael die bekannte Mundartschöpfung von Arthur Maximilian Miller von Dr. Georg Steber vorlesen zu lassen. Die musikalische Gestaltung des Abends unter der Leitung von Gabriele Laxgang ließ keine Wünsche offen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen