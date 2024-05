Heckscheibe eines Autos eingeworfen: Polizei sucht Zeugen

Wer hat die Heckscheibe des Autos eines 74-Jährigen eingeworfen?

In Dirlewang hat am Freitagabend ein Unbekannter die Heckscheibe eines Autos eingeworfen, das in einem Wohngebiet geparkt war. Einem 74-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von rund 750 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Mindelheim, Telefon 08261/76850, in Verbindung zu setzen. (mz)