Hilfe aus Dirlewang kommt in der Ukraine an

Die Firma Adler Parkett aus dem Unterallgäu sammelt weiter Spenden für die Ukraine.

Der Dirlewanger Parketthersteller Adler hat in den vergangenen Wochen Spenden gesammelt und an einen Geschäftspartner in der Ukraine verschickt. Insgesamt kamen mehr als 50 Care-Pakete, zahlreiche Sachspenden im Wert von circa 4700 Euro und finanzielle Spenden im Wert von 9000 Euro, darunter auch eigene Spenden von Adler, zusammen, „mit denen wir den ersten Lkw vor einer Woche in die Ukraine geschickt haben“, sagt Sophia Adler. Ein Geschäftspartner vor Ort leite die Spenden an die entsprechenden Stellen weiter.

Die Spenden aus Dirlewang werden von einem Zwischenlager aus verteilt

So gingen die Hilfsgüter etwa an den Stadtrat der Gemeinde Lutsk, der vor Ort geflüchtete Familien mit Kindern unterstützt. Von einem Zwischenlager der Organisation von Olia Valyanik aus wurden die Sachspenden und Medikamente direkt an die Front und zu Familien nach Charkiw, Mykolaiv und Kiew geliefert.

„Wir waren wirklich beeindruckt und gerührt von der zahlreichen Unterstützung unserer Aktion“, sagt Sophia Adler. Weil die erste Sendung so gut geklappt habe, will der Parketthersteller weitermachen und wieder einen Lastwagen, der mit Ware aus der Ukraine kommt, bei der Rückfahrt mit Care-Paketen und anderen Spenden befüllen. (mz)

Mehr Infos zu der Aktion gibt es hier.