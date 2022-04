Dirlewang

vor 34 Min.

Im Dirlewanger Kindergarten klafft eine Lücke

Plus Die Einrichtung in Dirlewang wird derzeit saniert. Dazu musste ein Teil des Gebäudes abgerissen werden, obwohl er keineswegs baufällig war.

Von Sandra Baumberger

Wer den Dirlewanger Kindergarten durch den bisherigen Haupteingang an der Westseite des Gebäudes betreten will, steht vor einer großen Lücke: Der Eingangsbereich, in dem auch das Büro der Kindergartenleiterin untergebracht war, wurde im Zuge der derzeit laufenden Sanierung nämlich abgerissen. Allerdings nicht etwa, weil er so baufällig war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen