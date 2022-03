Junger Mann Opfer von Sexpressing

Mit einem vierstelligen Eurobetrag muss ein junger Mann für seine Gutgläubigkeit bezahlen, nachdem er auf eine Betrügerin im Internet hereingefallen ist. Die Unbekannte hatte ihm gedroht, ein Video mit sexuellen Inhalten zu veröffentlichen.

Mit einem vierstelligen Eurobetrag muss ein junger Mann seine Gutgläubigkeit bezahlen, nachdem er auf eine Betrügerin im Internet hereingefallen ist. Laut Polizei meldete sich der Dirlewanger am Samstag bei der PI Mindelheim und gab an, dass er Opfer einer Erpressung auf sexueller Grundlage geworden ist. Täterin und Opfer haben sich demnach über einen bekannten Internetmessengerdienst kennengelernt. Dann drängte die Frau den Mann, die Kommunikation über eine andere Videochatplattform fortzusetzen und brachte ihn in der Folge dazu, sowohl sein Gesicht in der Kamera zu zeigen als auch intimere Einblicke zu gewähren.

Junger Mann aus Dirlewang bezahlt vierstelligen Betrag, damit sein Video nicht veröffentlicht wird

Die finanzielle Forderung mit der Drohung, das Video bei Nichtbezahlung online zu stellen, ließ prompt nicht lange auch sich warten. Das eingeschüchterte Opfer zahlte tatsächlich einen laut Polizei „niedrigen vierstelligen Betrag“ an ein ausländisches Konto. Als erneute Forderungen gestellt wurden, erkannte der junge Mann, dass er in eine ausweglose Lage geraten ist und erstattete Anzeige.

Die Polizei rät daher eindringlich: In derartigen Fällen sollte niemals eine Geldforderung erfüllt werden, da sich dann für die Täter die Option weiterer Zahlungen auftut. Sollten tatsächlich Bilder veröffentlicht werden, so kann man sowohl straf- als auch der zivilrechtlich dagegen vorgehen. Noch besser, so rät die Polizei, ist es natürlich, niemandem kompromittierende Bilder zukommen zu lassen und schon gar nicht ins Internet zu stellen. Auch Warnmeldungen zu Messenger-Apps sollten ernst genommen.

