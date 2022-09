Kindergarten-Umbau in Dirlewang kostet auch Nerven

Plus Das Projekt in Dirlewang hätte längst fertig sein sollen, aber der Betrieb läuft – wenn auch manchmal holprig.

„Ich reg’ mich nicht mehr auf“, sagt Dirlewangs Bürgermeister Alois Mayer. Und doch spürt man am Telefon, dass ihm das nicht wirklich gelingt. Die Erweiterung und der Umbau des Kindergartens haben ihn in den vergangenen Monaten etliche Nerven gekostet – die Eltern teils aber auch.