Klasse 1a Grundschule Dirlewang

Lehrerin Patricia Fischer begrüßte am ersten Schultag folgende Kinder in der Klasse 1a in Dirlewang: Binzer Lia, Dallos-Nagy Benett, Daufratshofer Johannes, Haug Marie, Kust Nele, Mack Annalena, Makowski Sophia, Merkel Enni, Negele Johanna, Petroll Max, Reiter Felix, Riediger Paula, Sadikaj Marigona, Schmid Jonas, Schmid Sophia, Seitz Thomas, Shvets Bodan, Spöttl Korbinian, Vonyo Lenia, Vosdellen August, Wißmiller Ludwig, Zwinger Leopold.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt