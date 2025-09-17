Klasse 1a Grundschule Dirlewang

Lehrerin Patricia Fischer begrüßte am ersten Schultag folgende Kinder in der Klasse 1a in Dirlewang: Binzer Lia, Dallos-Nagy Benett, Daufratshofer Johannes, Haug Marie, Kust Nele, Mack Annalena, Makowski Sophia, Merkel Enni, Negele Johanna, Petroll Max, Reiter Felix, Riediger Paula, Sadikaj Marigona, Schmid Jonas, Schmid Sophia, Seitz Thomas, Shvets Bodan, Spöttl Korbinian, Vonyo Lenia, Vosdellen August, Wißmiller Ludwig, Zwinger Leopold.
Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt
Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden