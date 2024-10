Losfee von gestern wird zur glücklichen Gewinnerin von heute

Am Sonntag hat sie auf dem Markt im Dirlewang noch als „Losfee“ im Glückshafen des Roten Kreuzes Lose verkauft und so vielen großen und kleinen Besucherinnen und Besuchern eine Freude bereitet – am Montagnachmittag wurde sie dann selbst ganz überraschend zur glücklichen Gewinnerin: Marianne Mayrock aus Dirlewang hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung richtig gerätselt und hatte dann das Glück, dass ihre Nachricht mit dem richtigen Lösungswort aus dem Lostopf gezogen wurde. Sie ist nun um 1000 Euro reicher.

Dass es sich bei der Foto-Kombination eines kuschligen Teddybärs und eines Einweck-Gummirings um das Lösungswort „Gummibär“ handeln musste, war der 66-Jährigen sofort klar, als sie am Montagmorgen die Zeitung aufschlug. Und auch ihr Mann, der sich das Bilderrätsel ebenfalls jeden Tag bei seiner Zeitungslektüre vornimmt, war sofort auf die richtige Lösung gekommen. Die hatte er dann per Nachricht von Marianne Mayrocks Handy an unsere Zeitung geschickt, so wie schon öfter. „Hast du auch mitgemacht?“, hatte ihn Marianne Mayrock gegen Mittag noch gefragt – und er hat ihre Frage bejaht. Doch große Hoffnung auf einen Gewinn hatte sich das Ehepaar aus Dirlewang nicht gemacht. Denn gewonnen haben die beiden bislang noch nie. Im Gegenteil: „Wenn ich Lose ziehe, sind es immer Nieten“, sagt Marianne Mayrock und schmunzelt. Dass sie jetzt so viel Glück hatte, kann sie selbst kaum glauben.

Die Gewinnerin weiß noch nicht, was sie mit den 1000 Euro machen will

„Ach, ist das aufregend“, sagt sie, als sie davon erfährt, dass sie richtig gerätselt hatte und dann auch noch ausgelost wurde. Von ihrem Gewinn ist sie so überrascht, dass sie gar nicht weiß, wofür sie das Geld ausgeben will. „Ich hab‘ mir darüber keine Gedanken gemacht, weil ich nie etwas gewinne“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. „Und spontan fällt mir nichts ein.“ So viel steht fest: In ihr Hobby, das Stricken von Socken, wird sie die ganze Summe von 1000 Euro jedenfalls nicht investieren: „So viel Wolle kann ich mir nicht kaufen“, sagt sie und lacht.

Vielleicht endet mit dem Gewinn der 1000 Euro bei unserem Bilderrätsel ja die jahrelange Pechsträhne von Marianne Mayrock? Dann sollte die 66-jährige Dirlewangerin schleunigst anfangen, Lotto zu spielen oder an anderen Gewinnspielen teilzunehmen. Womöglich kauft sie sich beim nächsten Losstand-Dienst ja sogar selbst ein Los und erzielt damit den Hauptgewinn?