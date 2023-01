"Mosch meets Musical" hieß es beim Konzert in Dirlewang

Plus Beim Jahreskonzert in Dirlewang gab es nicht nur vielfältige Blasmusik, sondern auch ein besonderes Jubiläum.

Traditionelle und moderne Blasmusik gepaart mit Erinnerungen an die Blasmusik-Legende Ernst Mosch und seine Egerländer Musikanten brachten die Dirlewanger Musikerinnen und Musiker beim Jahreskonzert auf die Bühne der Schulturnhalle. Beim Mottokonzert „Mosch meets Musical“ stellten die Musikanten einmal mehr unter Beweis, wie vielfältig Blasmusik sein kann. Gleich zu Beginn meisterten die Musikanten mit dem klanggewaltigen Konzertmarsch „Starparade“ auch die schwierigen Passagen des Stücks mit Bravour und ein gelungener Auftakt war geschafft.