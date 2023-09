Neustart für den Dirlewanger Herbstmarkt

Mit neuem Konzept und einer Oldtimer-Traktoren-Ausstellung soll der Dirlewanger Herbstmarkt wieder zum Besuchermagnet werden.

In den vergangenen Jahre haben der Dirlewanger Frühjahr- und Herbstmarkt ein trostloses Dasein gefristet: Neben dem meist nasskalten Wetter haben auch die Fieranten und nicht zuletzt die Besucher gefehlt. Dass es so nicht weitergehen kann, hat man in der Marktgemeinde schon lange erkannt. Heuer soll der Herbstmarkt deshalb eine komplette Neuauflage erleben.

Dazu haben sich alle Mitglieder des Marktrates fest entschlossen, die Markttradition neu zu beleben und alle Register gezogen. Wochenlang waren sie damit beschäftigt, ein neues Konzept auszuarbeiten und genügend Aussteller zu gewinnen. „Es gab nur zwei Möglichkeiten: Entweder den Markt auflösen oder einen Neustart wagen“, sagt Dritter Bürgermeister Anton Kuhn. Das Marktrecht hat die Gemeinde bereits vor 1400 bekommen. Dass sie Märkte abhalten muss, um es zu behalten und weiter Marktgemeinde zu bleiben, ist zwar ein Irrglaube, so Kuhn. Doch für die Gemeinde seien sie ein wichtiger Bestandteil des guten Miteinanders im Ort. „Ein Markt gehört in ein Kleinzentrum“, ergänzt Zweiter Bürgermeister Albert Bögle. Genau deswegen ist er für alle eine Herzenssache.

Der neue Dirlewanger Markt verspricht ein buntes Programm

Mittlerweile steht das Konzept und 40 Attraktionen haben sich für den Markt am Sonntag, 1. Oktober, im Herzen der Marktgemeinde angemeldet. Eine Standgebühr gibt es nicht. Von 10 bis 17 Uhr lädt der Markt zum Bummeln und gemütlichen Austausch ein. Direkt am Marktplatz, der früher das Zentrum des Dirlewanger Marktes gebildet hat, werden sieben Verköstigungsstände fürs leibliche Wohl sorgen. Südlich davon wollen 26 Direktvermarkter und Hobbykünstler ihre Waren anbieten. Auch die jüngsten Marktbesucher nicht zu kurz: Eine Hüpfburg und eine Kindereisenbahn sind aufgebaut und von Manfred „Guggi“ Guggenmos kann man sich in der Kutsche durch den Ort chauffieren lassen. Daneben können die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr bewundert werden. Wer seine Ball-Schusskraft messen lassen möchte, ist beim Stand des FSV genau richtig und bei der Faschingsgesellschaft Narrwangia können sich die Kinder fantasievoll schminken lassen.

Vor der Hirschbrauerei wird es außerdem eine Oldtimer-Traktoren-Ausstellung geben: Etwa 30 Besitzer alters Schlepper haben bereits zugesagt, nach Dirlewang zu kommen. Verantwortlich dafür ist Josef Krumm vom Heimatdienst. „Alle alten Traktoren kommen aus Dirlewang, Helchenried und Altensteig“, freut er sich. Daneben ist das Dirlewanger Heimatmuseum von 14 bis 16 Uhr geöffnet und freut sich ebenfalls über viele Besucher.

Wenn dann alles vorbei ist, sitzen die Verantwortlichen zur anschließenden Manöverkritik zusammen und es wird Bilanz gezogen. „Wir wollen für die Zukunft wieder ein attraktives Marktleben schaffen. Das Pflänzchen ist gesät und muss jetzt langsam wachsen und groß werden.“ Welche Veränderungen und Verbesserungen es dann im nächsten Jahr geben wird, wird sich nach diesem Herbstmarkt zeigen.