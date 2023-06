Rollerfahrer stürtzt in Dirlewang: Hilfsbereite Autofahrerin gesucht

Eine Autofahrerin hat sich um einen Rollerfahrer gekümmert, der in Dirlewang gestürzt ist. Nun sucht die Polizei nach der Zeugin.

In der Saulengrainer Straße in Dirlewang ist am Mittwoch ein Rollerfahrer gestürzt, als er rechts abbiegen wollte. Zwei Passanten leisteten Erste Hilfe, bis der Rettungswagen kam. Eine Autofahrerin hatte den Vorfall offenbar ebenfalls beobachtet und stellte den Roller wieder auf. Die Polizei bittet sie, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 als Zeugin zu melden. (mz)