Sechs Jahrzehnte unzertrennlich: Herta und Gustav Pummer feiern Diamantene Hochzeit

Marmor, Stein und Eisen bricht, aber ihre Liebe nicht. Schon 60 Jahre halten Herta und Gustav Pummer in vertrauter Zweisamkeit zusammen. Ihre Ehe ist auch nach sechs Jahrzehnten noch so unzerbrechlich wie ein Diamant. Jetzt feierte das Jubelpaar nach einem Dankgottesdienst im Kreise der Familie das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit.

Beide Eheleute stammen aus Tschechien und wurden 1946 aus der Heimat vertrieben. Dirlewang wurde ihnen zur zweiten Heimat. Beim Tanzen lernten sie sich kennen und lieben und schlossen am 29. August 1964 in der Pfarrkirche St. Stephan in Köngetried den Bund fürs Leben. Aus der Ehe gingen drei Töchter, acht Enkel und vier Urenkelkinder hervor.

Gustav Pummer arbeitete zunächst als Landmaschinen-Mechaniker bei der Raiffeisen-Tankstelle in Dirlewang und wechselte später zur Firma Grob in Mindelheim, wo er bis zur Rente als Werkzeugmacher tätig war. Seine „bessere Hälfte“ fand bis zur Hochzeit eine Anstellung als Zimmermädchen in einem Bad Wörishofer Hotel. Nach der Geburt ihrer ersten Tochter leitete Herta Pummer ein kleines, wachsendes Familienunternehmen.

Auch im hohen Alter legen die Jubilare ihre Hände nicht in den Schoß

Die Eheleute Pummer sind noch sehr rüstig und auch am politischen und regionalen Tagesgeschehen interessiert. Sie informieren sich darüber unter anderem täglich in der Mindelheimer Zeitung. Auch im hohen Alter legen sie ihre Hände nicht in den Schoß. Der Jubilar singt noch im Dirlewanger Männerchor. Für sein langes Sängerleben zeichnete ihn der Chorverband Bayerisch Schwaben mit einer Ehrenurkunde aus. Gerne spielt er auch mit seinen Urenkeln im Garten Fußball. „Und auch meine Frau hält mich jung“, scherzt der 85-jährige Senior.

Gesang ist auch ein Hobby von Herta Pummer. Viele Jahre war sie Mitglied im Kirchenchor und ist bei den jüngsten Familienmitgliedern als Partnerin beim Spielen sehr gefragt. Gerne erinnert sich das Jubelpaar an viele gemeinsame Erlebnisse und schöne Ausflüge mit den Kindern. Dass man den Partner so nimmt, wie er ist und nicht versucht, ihn umzuerziehen, ist das Erfolgsrezept der Pummers für eine lange, glückliche Ehe.