Straße zwischen Dirlewang und Erisried wird ausgebaut

Anfang April sollen die Baumaschinen anrücken. Geplant ist auch ein 900 Meter langer Radweg.

Anfang April beginnt der Ausbau der Kreisstraße MN4 zwischen Erisried und Dirlewang. Die Straße wird auf einer Länge von 1,8 Kilometern erneuert und verbreitert. Im Zuge dessen wird auch die Brücke über die Westernach neu gebaut und es entsteht ein 900 Meter langer Geh- und Radweg. Die Gesamtkosten hierfür betragen rund drei Millionen Euro.

Die Gemeinde Apfeltrach beteiligt sich mit 50 Prozent an den Kosten, die dem Landkreis nach Abzug staatlicher Fördermittel für den neuen Rad- und Gehweg verbleiben. Außerdem übernimmt die Gemeinde etwas mehr als ein Viertel der Kosten für die Arbeiten an den beiden einmündenden Gemeindeverbindungsstraßen nach Köngetried und Apfeltrach. Wie der Landkreis mitteilt, werden hier Linksabbiegespuren errichtet. Die Kostenverteilung zwischen dem Landkreis und der Gemeinde regelt eine Vereinbarung, die der Bauausschuss des Unterallgäuer Kreistags in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschloss. Die Gemeinde Apfeltrach hatte bereits zugestimmt.

In Dirlewang entstehen zwei neue Brücken

Baumaßnahmen an der Kreisstraße MN4 stehen heuer auch in Dirlewang an. Hier sollen zwei innerörtliche Brücken - über die Mindel und den Mindelmühlbach - für insgesamt 970.000 Euro neu gebaut werden. Die Aufträge für die Arbeiten vergab der Bauausschuss ebenfalls einstimmig. (mz)