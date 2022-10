Sunnies singen in Dirlewang für kranke Kinder

Der Chor begeistert in Dirlewang bei seinem Benefizkonzert zugunsten des „Bunten Kreises“.

Lange Zeit war es ruhig um den Dirlewanger Frauenchor Sunnies. Doch nun luden die Sängerinnen zum großen Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Michael in Dirlewang ein. Die Zuhörerinnen und Zuhörer in der voll besetzten Kirche durften sich auf ein breit gefächertes Repertoire an geistlichen und populären Chorwerken freuen, das vom Spiritual bis hin zu modernen Songs wie „With or without you“ von U2 reichte. Dabei boten die 16 Frauen glasklaren Gesang, der perfekt aufeinander abgestimmt war.

Dieser Abend gehörte aber nicht nur den Sängerinnen und ihrem Publikum, sondern war vor allem den Kindern und deren Familien gewidmet, die Hilfe von der Organisation „Der bunte Kreis“ erhalten.

Der "Bunte Kreis" steht jährlich mehr als 2000 Familien mit schwerstkranken Kindern zur Seite

Stellvertretend war der fünfjährige Fabian Müller unter den Gästen, der seit seiner Geburt an einem seltenen Gendefekt leidet und auf Hilfe angewiesen ist. Seine Mama Anja singt selbst bei den Sunnies und somit ist der Abend für die Sängerinnen wahrlich eine Herzensangelegenheit. Kinderärztin Stefanie Krause erläuterte die wichtige Arbeit und war überwältigt von den vielen Gästen. Sie gehört zur Helferschar der Stiftung „Bunter Kreis“, die Familien mit chronisch, krebs- und schwerstkranken Kindern in Schwaben unterstützt. „Auch wir können Schicksalsschläge nicht verhindern, aber dank Ihrer Hilfe können wir jährlich weit über 2000 Familien mit schwer kranken Kindern zur Seite stehen und mit liebevoller und fachkundiger Begleitung helfen, damit ihnen trotz der Belastungen das Leben gelingt“, so Stefanie Krause.

Der kleine Fabian spürte die besondere Stimmung und genoss das über einstündige Konzert sichtlich auf dem Schoß seines Papas Tobias. „Er reagiert so feinfühlig auf Musik“, erzählt Sandra Zingerle, eine der Sunnies, die mit der Familie gut befreundet ist. „Er ist ein lustiger, lebensfroher und zufriedener Kerl, einfach etwas ganz Besonderes.“ Nächstes Jahr wird er eine spezielle Schule besuchen, die ihn weiter fördern wird. „Er hat das Glück, in einer liebevollen Familie groß zu werden, die alles für ihn tut.“

In Pfaffenhausen wiederholen die Sunnies das Konzert zugunsten der Sabine-Adelwarth-Stiftung

Als der Chor nach den Ausführungen „Die Rose“ intonierte, kämpften viele Gäste mit den Tränen, denn die Zeilen „Liebe ist, wie wildes Wasser, das sich durch Felsen zwängt“ hätte passender nicht sein können. Aber auch bei „Glück des Augenblicks“ von Udo Jürgens und „Fields of gold“ von Sting sowie „Hymn“ von Barclay James Harvest hielt sich die Gänsehaut hartnäckig. Am Ende war eine Zugabe zu wenig und die Frauen mussten spontan mit dem Sister-Act-Filmmusikklassiker „I will follow him“ nachlegen. Nicht enden wollender Applaus und eine stolze Spendensumme von 2500 Euro waren der Dank für das Hörerlebnis und die Gäste freuten sich, einen kleinen Beitrag für die vielen Familien und deren Kindern in der Region leisten zu können.

Wer das Konzert noch einmal erleben möchte, hat am Freitag, 25. November um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Pfaffenhausen bei „Pfaffenhausen leuchtet“ die Gelegenheit dazu. Da singen die 16 Frauen dann zugunsten der Sabine-Adelwarth-Stiftung.