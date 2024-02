Dirlewang

11:58 Uhr

Tabakwaren im Wert von 20.000 Euro gestohlen

Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag in einen Verbrauchermarkt in Dirlewang eingebrochen. Sie hatten es auf eine ganz bestimmte Beute abgesehen.

Mehrere Unbekannte sind in der Nacht auf Sonntag einen Verbrauchermarkt in Dirlewang eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter übers Dach in den Verbrauchermarkt ein und entwendeten sie dort gezielt Tabakwaren im Wert von rund 20.000 Euro. Der Schaden am Gebäude wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Memmingen übernommen. (mz)

