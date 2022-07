Unterallgäuer Experte weiß, was die Rolling Stones zur Legende macht

Plus Klaus-Jürgen Hermannsdörfer erklärt das Phänomen „Rolling Stones“ – und was er ihnen voraushat. Vor 60 Jahren gaben die Rocker ihr erstes Konzert.

Als heute vor 60 Jahren die Rolling Stones das erste Konzert gaben, konnte niemand ahnen, dass die Band zur Legende wird. Aber wie kam es eigentlich dazu und was macht die Stones bis heute so besonders? Wir haben bei Musikexperte, Produzent, Musiklehrer, Musiker und Dirigent Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer nachgefragt, warum die Gruppe noch immer Stadien füllt.