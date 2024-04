Dirlewang

13:54 Uhr

Verkehrsschilder und Baustellenleuchten in Pool geworfen

Unbekannte Scherzbolde richten an einer Baustelle und in einem Privatpool in Dirlewang beträchtlichen Schaden an.

Unbekannte haben am vergangenen Sonntag an der Baustelle der Mindelbrücke in der Saulengrainer Straße in Dirlewang die aufgestellten Verkehrszeichen, Leuchten und Warnbarken aus ihren Halterungen gerissen und in einen Swimmingpool auf einem Nachbargrundstück geworfen. Laut Polizei wurden nicht nur die Verkehrszeichen, sondern auch der private Pool beschädigt. Die Polizei Mindelheim (Telefon 08261/76850) sucht Zeugen. (mz)

