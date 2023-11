Wer hat einen schwarzen Opel angefahren?

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls: In Dirlewang ist ein schwarzer Opel angefahren und beschädigt worden.

Im Zeitraum zwischen dem 14. und 21. November ist ein schwarzer Opel angefahren und beschädigt worden. Laut Polizei könnte sich der Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mindelheimer Straße in Dirlewang zugetragen haben, wo der beschädigte Wagen am 15. November von etwa 17.15 bis 17.40 Uhr stand. Hinweise nimmt die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)