Zaun und Verkehrsschild angefahren

In Dirlewang hat ein Mann am Freitagabend bemerkt, dass sein Gartenzaun an der Ecke Tavernenstraße/Mindelheimer Straße beschädigt wurde. Laut Polizei handelt es sich um zwei massive Marmorpalisaden, die an der Bodenverankerung abgebrochen sind. Auch der Halter eines Verkehrszeichens in unmittelbarer Nähe wurde verbogen. Die Beamten gehen davon aus, dass ein Unbekannter zwischen 17.30 und 21.30 Uhr sowohl den Gartenzaun als auch das Verkehrsschild angefahren und so einen Schaden von rund 800 Euro verursacht hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 entgegen. (mz)