Diskussion im Stadtrat: Größe der neuen Sporthalle in Mindelheim entscheidet

Mindelheim

Wie groß soll die neue Sporthalle sein?

Zur neuen Grundschule im Mindelheimer Norden wird auch eine Turnhalle gehören. Im Stadtrat wurde nun über ihre Größe gesprochen.
Von Sandra Baumberger
    Der Mindelheimer Stadtrat hat festgelegt, wie groß die Turnhalle der geplanten neuen Grundschule im Mindelheimer Norden werden soll. Zur Auswahl standen drei Varianten.
    Der Mindelheimer Stadtrat hat festgelegt, wie groß die Turnhalle der geplanten neuen Grundschule im Mindelheimer Norden werden soll. Zur Auswahl standen drei Varianten. Foto: Bastian Hörmann (Symbolbild)

    Die geplante neue Grundschule im Mindelheimer Norden soll eine Turnhalle bekommen, die auch die Mindelheimer Vereine nutzen könnten. Doch soll es sich um eine Kleinfeld-, eine Einfach- oder eine Doppelturnhalle handeln? Mit dieser Frage hat sich der Mindelheimer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Sie war die erste von Neu-Stadtrat Mitko Pertemov, der als Vorsitzender des TSV Mindelheim einen klaren Standpunkt vertrat.

