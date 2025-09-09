Wie groß soll die neue Sporthalle sein?

Die geplante neue Grundschule im Mindelheimer Norden soll eine Turnhalle bekommen, die auch die Mindelheimer Vereine nutzen könnten. Doch soll es sich um eine Kleinfeld-, eine Einfach- oder eine Doppelturnhalle handeln? Mit dieser Frage hat sich der Mindelheimer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt. Sie war die erste von Neu-Stadtrat Mitko Pertemov, der als Vorsitzender des TSV Mindelheim einen klaren Standpunkt vertrat.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Turnhalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis