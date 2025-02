Dobrindt und die Rezepte für den Aufschwung

Rund 250 Gäste waren im Mindelheimer Forum, um den Wahlkampfauftritt des bayerischen Unions-Spitzenkandidaten, Alexander Dobrindt zu erleben. Optimismus sei das Wichtigste, um Herausforderungen zu bewältigen, meinte der Landesgruppenchef. Der Ampelregierung stellte der 54-Jährige erwartungsgemäß kein gutes Zeugnis aus: Das dritte Jahr Rezession, der Arbeitsplatzabbau schreite voran und die Wirtschaft investiere derzeit nicht in die Bundesrepublik. Ziel der neuen Bundesregierung sei, Deutschland wieder erfolgreich zu machen. „Darin sind sich alle politischen Parteien einig – nur die Rezepte sind unterschiedlich“, so Dobrindt.

Wichtig seien jetzt verlässliche, wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern sowie konkurrenzfähige Energiepreise. Vor der Abschaltung der Kernenergie wurden 20 Prozent an Energie aus dem Ausland importiert, nach der Abschaltung 75 Prozent. Sein Lösungsansatz: Bei Dunkelflauten könnten Gaskraftwerke Stromschwankungen stabilisieren.

Arbeit müsse sich wieder lohnen. Er appellierte für steuerfreie Überstundenzuschläge und Rentner, die ohne Abschläge etwas dazuverdienen können. Es mangele, so der Soziologe, am nötigen Respekt gegenüber der älteren Generation. Das stelle er auch bei der Debatte um die Ausweitung der Mütterrente fest. Die von CDU/CSU geforderte Abschaffung des Heizungsgesetzes sei kein Affront gegen den Klimaschutz. Man müsse Umwelt- und Ressourcenschutz mit den Menschen machen und nicht gegen sie.

Die Wertepartnerschaft mit Nordamerika und Europa müsse erhalten bleiben. Das Thema Sicherheit und Migration sei emotional belastet. „Deutschland ist und bleibt ein weltoffenes Land. Doch der unkontrollierte Zuzug überlastet die Menschen, die Kommunen und die Sozialsysteme. Wenn wir das Problem nicht endlich lösen, werden sich die Wählerinnen und Wähler radikalen Kräften zuwenden“, so Dobrindt.

Einer, der zukünftig in Berlin anpacken möchte, ist Florian Dorn, Direktkandidat der CSU im neuen Wahlkreis 255 Memmingen-Unterallgäu. Dem Bad Grönenbacher zur Seite stehen möchte Julia Kössinger aus Memmingen. Sie kandidiert auf Platz 24 der Landesliste. Ein gutes Stück weiter hinten rangiert David Stiegeler (Platz 83) aus Egg an der Günz. Alle drei stellen sich den Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Noch vor dem offiziellen Ende der Veranstaltung war der Saal bereits halb leer. All jene, die bis zum Schluss blieben, wurden mit einer leidenschaftlichen Rede des Landtagsabgeordneten Peter Wachler belohnt. Anlass waren die Demonstrationen der vergangenen Tage und die damit verbundenen Anfeindungen der Union: „Wir lassen uns nicht diffamieren“. Die Radikalisierung der Debatte sei eine Grenzüberschreitung.