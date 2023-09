Beton-Estrich illegal entsorgt

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei Bad Wörishofen, um einem Umweltfrevel bei Dorschhausen auf die Spur zu kommen.

Vermutlich in der Nacht auf Dienstag wurde am Ortsausgang in Richtung Dorschhausen Bauschutt unerlaubt entsorgt. Hierbei handelt es sich laut Polizei um Abbruch eines Beton-Estriches. Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher an die Polizei in Bad Wörishofen unter Tel. 08247/96800. (mz)