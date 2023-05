Dorschhausen bekommt einen 42 Meter hohen Mobilfunk-Funkmast

Plus Wann ist Mobilfunkversorgung ausreichend? In Dorschhausen gibt es angeblich eine Versorgungslücke. Doch aus dem Ort kommt Widerstand.

Ein 42 Meter hoher Mobilfunkturm soll die Handy-Versorgung in Dorschhausen verbessern. Dort allerdings scheint man darüber weniger erfreut zu sein, als die Anbieter womöglich dachten.

Der Ausbau der Mobilfunknetze geht auch im Stadtgebiet von Bad Wörishofen weiter. Bislang letzter Akt war der Sendeturm an der A96 in der Nähe der Kläranlage. Zuvor gab es monatelange Diskussionen um den Standort für einen Sendemast, der am Ende beim nicht genutzten Park-and-Ride-Platz unweit des Sportstadions gebaut werden durfte. Nun also Dorschhausen. 42,52 Meter soll der Stahlgitterturm hoch werden, der im Bauernwald entstehen soll. Wer genau ihn errichten will, wurde im Bauausschuss nicht bekannt. Die Rede war nur von einem überregionalen Mobilfunkanbieter.