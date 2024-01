Erneuter Einbruch in Jagdhütte

In eine Jagdhütte im Wald ist wieder eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Jagdpächter hat am Mittwoch festgestellt, dass in seiner Jagdhütte im Wald zwischen Dorschhausen und Bad Wörishofen erneut eingebrochen wurde. Die Holztüre sowie das Fenster wurden eingeschlagen, wodurch laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden ist. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08247/96800. (mz)