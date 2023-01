Frau wirft in Dorschhausen mit Stein eine Schulbus-Scheibe ein

In Dorschhausen eskaliert ein Streit zwischen einer 23-Jährigen und einem Busfahrer. Hinter der zertrümmerten Scheibe des Schulbusses saß ein Fahrgast.

In Dorschhausen ist am Mittwochvormittag ein Streit eskaliert. Nach Angaben der Polizei wollte eine 23-jährige Frau an der Mindelauer Straße in einen voll besetzten Schulbus einsteigen. Der Frau habe allerdings keinen Fahrschein vorgezeigt, weshalb der Busfahrer sich weigerte, sie mitzunehmen. Laut Polizei kam es zu einem Streit.

Die Frau habe vor Zorn einen großen Stein vom Wegesrand aufgehoben und gegen den Bus geworfen, berichtet die Polizei

Die Frau habe dann vor Zorn einen großen Stein vom Wegesrand aufgehoben und gegen den Bus geworfen. Der Stein sei von dem Fahrzeug abgeprallt, habe zuvor aber das Fensterglas der Bustür zertrümmert. „Direkt hinter der Türe saß ein Fahrgast“, berichtet die Polizei. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Der Busfahrer habe sich um einen Ersatzbus gekümmert. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. (mz)

