Dorschhausen

12:00 Uhr

Geplantes Neubaugebiet verunsichert die Menschen in Dorschhausen

Anwohner in Dorschhausen sorgen sich um die Verkehrssicherheit. Der Grund dafür ist das geplante Neubaugebiet.

Plus Wie viel Zuzug verträgt Dorschhausen? Bürger befürchten "eine neue Gartenstadt". Doch zunächst verzögert ein Urteil aus Leipzig das Vorhaben.

Von Markus Heinrich

Bauland ist in Bad Wörishofen heiß begehrt - und zugleich Mangelware. Die Hoffnungen vieler Häuslebauer ruhten deshalb zuletzt auf dem geplanten Neubaugebiet in Dorschhausen. Doch dort kam es nun erneut zu einer Verzögerung. Ursache dafür ist ein Gerichtsurteil. Anwohner haben zudem enorme Bedenken, was die Sicherheit und die Entwicklung des Ortes angeht.

Das Neubaugebiet Kreuzbreiten II in Dorschhausen sollte eigentlich auf die Zielgerade einbiegen, geplant war der Beschluss der nötigen Satzung. Doch daraus wurde nichts. Ursache dafür ist ein aktuelles Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. "Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde dürfen nicht im beschleunigten Verfahren" nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches überplant werden, hat das Gericht entschieden. Das sei ein Verstoß gegen Unionsrecht. Dieses beschleunigte Verfahren, bei dem auf eine Umweltprüfung verzichtet wird, hat allerdings auch die Stadt Bad Wörishofen für das Baugebiet Kreuzbreiten II in Dorschhausen verwendet.

