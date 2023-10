Glasfaser für Dorschhausen, doch die Bauplätze lassen weiter auf sich warten

Bei der Bürgerversammlung in Dorschhausen wird klar, wo die Menschen in dem Ort der Schuh drückt.

Ein vernachlässigter Spielplatz und zu schnell fahrende Autos waren die Hauptanliegen bei der Bürgerversammlung in Dorschhausen im Dorfgemeinschaftshaus. Dort erfuhren die Besucher zudem, dass bald schon schnelles Internet in Dorschhausen verfügbar sein wird. Der Glasfaserausbau beginnt. Die sehnlichst erwarteten neuen Bauplätze lassen dagegen weiter auf sich warten.

Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) kündigte in der ersten von mehreren nun folgenden Bürgerversammlungen an, dass der Glasfaserausbau in Dorschhausen in zwei Wochen im Norden der Gemeinde beginne. Helmut Vater bat darum, darauf zu achten, dass die Straßen, die teilweise erst vor zehn Jahren erstellt wurden, auch wieder fachgerecht wiederhergestellt würden, wenn die Kabel verlegt sind Martin Hollmann vom städtischen Bauamt erklärte, dass beim Bau so weit wie möglich bestehende Leerrohre genutzt werden könnten.

Ein Problem, das nicht nur Dorschhausen betreffe, sei das zunehmende Unkraut auf den Wegen der Friedhöfe. Auf dem Friedhof von Dorschhausen ist das auch nicht anders. Man wolle den Schotter so weit wie möglich abtragen, damit sich das Unkraut nicht mehr so ausbreiten könne, kündigte Welzel an. Um störende Steine ging es auch in einer Bitte von Johann Eberle. „Auf dem Radweg zwischen Kirchdorf und Dorschhausen liegen jede Menge Steine. Das ist gefährlich.“

Zum geplanten Neubaugebiet an der Kreuzbreiten erklärte Stadtbaumeister Roland Klier, dass man mit der Ausschreibung fertig gewesen sei, als vom Gesetzgeber die Auflage kam, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden müsse. Das Verfahren musste noch einmal durchlaufen werden, daher sei es zu der Verzögerung gekommen. „Wir rechnen mit dem Baubeginn im Frühjahr 2024“, sagte Klier.

Eberle monierte zudem, dass in der Schwabenstraße viel zu schnell gefahren werde, er habe dies bereits mehrfach angemahnt. Er forderte verstärkte Kontrollen oder zumindest das Aufstellen einer Geschwindigkeitstafel. Eine solche Tafel würde sich auch Doris Hofer an der Straße Richtung Altensteig wünschen. Auch hier werde viel zu schnell gefahren. In den Gebieten Oberfeld und Kreuzbreiten lebten bereits jetzt 29 Kinder, mit dem neuen Baugebiet würden mit Sicherheit noch mehr dazu kommen. „In diesem Zusammenhang sollte man sich auch noch den Weg der Kinder zum Schulbus und in den Kindergarten anschauen. Der ist mit den vielen Querungen absolut nicht sicher“, sagte Hofer, die Stadtrat Fraktionsvorsitzende der Grünen ist.

Helmut Vater merkte an, dass viele Autofahrer auf dem Gehweg parken würden und die Kinder auf die Straße ausweichen müssten. Zu schnell gefahren wird nach Ansicht eines Bürgers auch im Bereich des Spielplatzes, der ja eigentlich im verkehrsberuhigten Bereich liegt. Walter Schmid von der Polizeiinspektion Bad Wörishofen sagte zu, sich die angesprochenen Punkte bei einer Ortsnachschau genauer anzusehen. „Die Geschwindigkeitstafeln will jeder gerne haben, aber die kosten auch was“, betonte Welzel, der anregte, sich auch nach Sponsoren für solche Messtafeln umzuschauen.

Zum Thema Spielplatz am Bergblick fragte Peter Ende nach, warum dieser nur alle drei Monate gemäht würde. „Der Platz ist in einem desolaten Zustand, die Kinder wollen da nicht mehr spielen, sondern gehen lieber nach Kirchdorf.“ Außerdem regte er an, einen Sandkasten sowie weitere Spielgeräte, vielleicht einen Drehteller zu beschaffen. Andreas Honner, Leiter der Stadtgärtnerei, versprach, den regelmäßigen Turnus der Mäharbeiten zu überprüfen. Beim Thema Spielgeräte gab er zu bedenken, dass der vom Gesetzgeber vorgeschriebene Fallschutz einzuhalten sei. Bürgermeister Welzel ergänzte, dass die Spielgeräte auch nicht ganz billig seien.

Für Dorschhausen soll es eine neue Ortschronik geben

Mehr Mülleimer entlang der Rad- und Spazierwege wünschte sich Angelina Ambos. Honner erklärte dazu, dass mit einem Fahrzeug und einem Mann zum Entleeren aller Mülleimer die Kapazitätsobergrenze erreicht sei und stellte die Frage, ob die Stadt für jeden Müll zuständig sei. Während ein Teil der Zuhörer der Meinung war, dass jeder Hundebesitzer seine Kotbeutel auch wieder mit nach Hause nehmen könne, waren andere der Ansicht, dass mit dem Bezahlen der Hundesteuer auch ein Anspruch auf Entsorgung bestünde.

Vermisst wird die Parkbank neben dem Brunnen an der Kirche, die wegen des Hydranten verschwand. „Wenn wir von einem Amt die Anweisung bekommen, dass wir wieder eine beschaffen dürfen, stellen wir wieder eine auf“, versprach Honner. Franz Obertstaller berichtete, dass die Wassertretstelle auch von Auswärtigen sehr gut angenommen werde und bat darum, diese optisch etwas ansprechender zu gestalten. Oberstaller, der gerade an einer Chronik der Gemeinde schreibt, wandte sich am Ende der Veranstaltung noch mit einer Bitte an die Anwesenden: wer historische Fotos von Ortsansichten, Ereignissen und Festen von Dorschhausen zuhause habe, solle ihm diese doch bitte zum Kopieren überlassen.