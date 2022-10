Haldenbach in Dorschhausen verfärbt sich: Behörden ermitteln

Eine Verfärbung des Haldenbachs in Dorschhausen ruft Polizei und Wasserwirtschaftsamt auf den Plan. Die Ursache ist noch unklar.

Die Polizei ermittelt wegen einer möglichen Verschmutzung des Haldenbachs in Dorschhausen. Am Samstagnachmittag zeigte sich dort eine weiß-gräuliche Verfärbung des Wassers. „Die Ursache hierfür konnte bislang nicht ermittelt werden“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Wasserwirtschaftsamt hat Proben aus dem Bach entnommen, die nun untersucht werden. Bislang werde nicht davon ausgegangen, dass eine Gefahr besteht, teilte die Polizei mit.

Wer Hinweise auf die Ursache der Verfärbung im Bach geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen melden. (mz)





