Hund attackiert in Dorschhausen einen Artgenossen

Ein Hund springt über einen Gartenzaun und beißt einen anderen Hund sofort. Es war nicht der erste Angriff des Vierbeiners.

In Dorschhausen hat am Samstag ein Hund einen Artgenossen angegriffen. Wie die Polizei mitteilt, war der Hund, den die Halterin aus dem Tierheim aufgenommen hatte, unvermittelt über den Gartenzaun gesprungen, einen anderen Hund hinterhergelaufen und hatte ihn sofort gebissen. Nur durch eine gezielte Verteidigung durch das Herrchen des gebissenen Hundes habe ein weiterer Angriff unterbunden werden können, so die Polizei. Da es bereits mehrfach zu Problemen mit ihrem Vierbeiner kam, wird das Ordnungsamt über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. (mz)