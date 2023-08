Hund springt über Zaun und beißt in Dorschhausen eine Frau

Nach einem Hundebiss in Dorschhausen bei Bad Wörishofen ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Ein Hund hat in Dorschhausen eine Spaziergängerin gebissen. Nach Angaben der Polizei sei der Hund am Sonntagabend "Im Tal" in Dorschhausen bei Bad Wörishofen über einen Gartenzaun gesprungen. Das Tier habe dann eine 81 Jahre alte Spaziergängerin in die Hand gebissen. "Glücklicherweise wurde die 81-Jährige nur leicht verletzt", teilte die Polizei mit. Die Hundebesitzerin erwartete nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. (mz)

