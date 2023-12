Dorschhausen

06:00 Uhr

In Bad Wörishofen gibt es bald wieder Bauplätze von der Stadt

Plus Nach einer Zeitverzögerung durch ein Urteil, das alle Kommunen betraf, kann Bad Wörishofens Neubaugebiet in Dorschhausen jetzt kommen.

Von Markus Heinrich

Ein Eigenheim in Bad Wörishofen, das war in diesem Jahr das große Ziel für viele Menschen. 262 Interessenten gab es nach den letzten bekannten Zahlen allein aus dem Kreis Einheimischer. Das Problem: Die Stadt hat keine Bauplätze. Das ändert sich nun.

Mit einem Neubaugebiet in Kirchdorf hat es zuletzt nicht geklappt, dafür geht es nun an anderer Stelle in Bad Wörishofen mit einem Projekt weiter, das zuletzt etwas aus dem Tritt gekommen war. Der Grund dafür waren Neuregelungen, wonach Städte wie Bad Wörishofen Bauland nicht mehr in einem vereinfachten Verfahren ausweisen konnten. Ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig hatte Auswirkungen bis hinunter in die kommunalen Zuständigkeiten. „Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde dürfen nicht im beschleunigten Verfahren“ nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches überplant werden, hat das Gericht entschieden. Bad Wörishofen musste als Folge die Planungen für das Neubaugebiet Kreuzbreiten II in Dorschhausen breiter aufstellen, das kostete weitere Zeit.

