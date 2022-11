In der Welt zuhause, in Dorschhausen daheim

Anton Wörz ist ein Dorschhauser Urgestein und feierte jetzt seinen 90. Geburtstag.

Er ist ein echtes Dorschhausener Urgestein: Anton Wörz. Vor neun Jahrzehnten im Jahr 1932 wurde er um 6.30 Uhr in der Frühe in Dorschhausen geboren. Das erzählt der Jubilar mit einem Schmunzeln. So sei es ihm überliefert worden.

Und dass er mit seiner vier Jahre jüngeren Frau Viktoria seit 62 Jahren verheiratet ist, war eine für ihn wichtige und stolze Aussage. Beide stammen aus Dorschhausen und lebten in all den Jahren auch dort, genauso wie ihre inzwischen verstorbenen Brüder.

Viktoria und Anton Wörz freuen sich auf ihr erstes Urenkelkind

Die Krönung dieser glücklichen Partnerschaft waren ihre drei Töchter. Drei Töchter, sechs Enkelkinder und das in der besonderen Konstellation: bei jeder Tochter immer erst ein Mädel und dann ein Bub. Im Januar 2023 wird das erste Urenkelkind die Familie vergrößern.

Bei der Bauunternehmung Kreuzer in Bad Wörishofen begann 1950 Anton Wörz seine Ausbildung zum Maurer, wurde erster Polier und war mit den von ihm geleiteten Teams beim Bau großer Projekte im Kneippbad aktiv beteiligt, darunter auch beim Rathaus. Bis zur Eingemeindung des Dorfes während der landesweiten Gebietsreform zu Bad Wörishofen am 1. Mai 1978 war Herbert Wagner der langjährige und schließlich der letzte Bürgermeister von Dorschhausen.

Anton Wörz war es immer ein besonderes Anliegen, für sein Heimatdorf tätig sein zu können, so auch im Dorschhauserner Gemeinderat. Später, als er Rentner geworden war, kam Herbert Wagner auf ihn zu und meinte, er sei der richtige Mann, sich als Schöffe beim Landgericht in Memmingen zu bewerben. Er bewarb sich und wurde genommen.

Das seien, so Anton Wörz, vier spannende und aufregende Jahre gewesen, in denen er mit seinem Votum so manchen positiven Einfluss auf die Verhandlungen nehmen konnte. Dass er seine Stimme auch immer gerne anderweitig erhob, bewies er 65 Jahre lang beim Männerchor, der „Liedertafel Dorschhausen“.

Dieser Chor brachte Anton Wörz natürlich ein ganz besonderes Geburtstagsständchen. Während der Konzerte der Liedertafel war es Anton Wörz, der so manchen Übergang im Programm mit einem vorgetragenen Gedicht in heiterer Weise überbrückte.

Das Ehepaar Wörz feiert in Dorschhausen im Kreise der Familie

Das machte er auch beim Frauenbund und scheute sich nicht, vor 180 Frauen Gedichte vorzutragen. In seinem Leben mit seiner Frau Viktoria hat der Jubilar 18 Länder bereist, meist mit Reisegesellschaften. Darunter waren Moskau, Petersburg, die Krim, die Türkei, Spanien und Portugal ebenso wie die Schweiz, Österreich und Israel. Das sei eine etwas andere Reise gewesen, da sie viele der besuchten Reiseziele aus der Bibel kannten. Natürlich wurden auch alle Gegenden in Deutschland besucht, bis hinauf zur Nord- und Ostsee.

War Anton Wörz zu Anfang der Reisen die treibende Kraft, seine Frau gerne zu Hause geblieben, war sie es schließlich, die die Liebe zu den fernen Zielen entdeckte und förderte.

Das besondere Interesse und die Bewunderung galten dem Maurer Anton Wörz vor allem der Architektur besonderer Gebäude wie dem Petersdom in Rom oder der Hagia Sophia in Istanbul.

Aber auch die kulinarischen Angebote der fremden Kulturen genoss das Ehepaar Wörz. Kulinarisch wird die große Familienfeier als krönender Abschluss des Jubiläums. Von den vorgetragenen Gedichten und der sehr unterhaltsamen Erzählungen war auch die Dritte Bürgermeisterin Michaela Bahle-Schmid begeistert. Sie überbrachte Glückwünsche des Ersten Bürgermeisters Stefan Welzel und den Bürgerinnen und Bürgern Bad Wörishofens.