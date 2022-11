Schützen in Dorschhausen lassen es ordentlich krachen

Plus Der Sportschützenverein Dorschhausen feiert sein 100-jähriges Bestehen mit einem familiären Festakt und blickt auf eine lange Tradition zurück.

Das Vereinsfest „100 Jahre Sportschützenverein Dorschhausen“ begann im Freien heftig lautstark mit dem Böllerschießen „Kommando Böllerschützen – Achtung – Salut“. Als Tanja Schwaier dafür beim zweiten Mal die Fahne senkte, war auch die letzte Dorfkatze im sicheren Versteck…