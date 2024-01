Unfall auf schneeglatter Straße: zwei Verletzte in Dorschhausen

Bei einem Verkehrsunfall in Dorschhausen wurden zwei Menschen verletzt. Ein Auto rutschte in den Gegenverkehr.

Bei einem Verkehrsunfall in Dorschhausen bei Bad Wörishofen wurdem am Donnerstagabend zwei Menschen leicht verletzt.

Ein 25-jähriger Mann war mit seinem Auto auf der Landstraße MN25 in Richtung Bad Wörishofen unterwegs. Als er in Dorschhausen ankam, verlor er nach Angaben der Polizei auf einer abschüssigen, schneebedeckten Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sein Wagen mit dem Auto einer 28-jährigen Frau.

Die MN25 zwischen Dorschhausen und Bad Wörishofen war nach dem Unfall für einige Zeit gesperrt

Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen bei dem Unfall und mussten von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht werden. Die Autos wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und konnten nicht mehr weiterfahren. Der entstandene Schaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Während die Polizei den Unfall aufnahm, musste die örtliche Feuerwehr die Landstraße komplett sperren. Die Polizei hat gegen den 25-jährigen Unfallverursacher ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dazu laufen noch. (mz)

