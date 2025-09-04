Icon Menü
Drama in drei Akten in Bad Wörishofen: Haushalt im letzten Moment gerettet

Bad Wörishofen

Im letzten Moment nochmals Millionen gespart: Stadtrat genehmigt Haushalt

In einer denkwürdigen Sitzung stopfen Stadtrat und Verwaltung Bad Wörishofens Finanzloch ein wenig zu. Nun hat das Landratsamt das Wort. Sparauflagen zeichnen sich ab.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    Im Stadtrat von Bad Wörishofen ging es erneut ums Geld. Der Haushalt ist ein Sorgenkind, doch nun gibt es eine Lösung.
    Im Stadtrat von Bad Wörishofen ging es erneut ums Geld. Der Haushalt ist ein Sorgenkind, doch nun gibt es eine Lösung. Foto: Monika Skolimowska/dpa (Symbolbild)

    Die erste Stadtratssitzung nach der Sommerpause bot den Zuhörerinnen und Zuhörern ein nicht alltägliches Schauspiel: ein Drama in drei Akten. Denn gleich zweimal musste die Sitzung für längere Zeit unterbrochen werden, um Lösungen für ein drängendes Problem auszuloten. Am Ende dann: „ein Happy-End“, wie es Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer formulierte. Der Stadtrat beschloss einstimmig den Haushalt für das laufende Jahr, nachdem zuvor nochmals fast zwei Millionen Euro eingespart werden konnten. Manche Projekte starten nun später, über andere, die Erweiterung der Kita Glückshaus beispielsweise, wird nochmal ganz neu diskutiert.

