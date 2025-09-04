Im letzten Moment nochmals Millionen gespart: Stadtrat genehmigt Haushalt

Die erste Stadtratssitzung nach der Sommerpause bot den Zuhörerinnen und Zuhörern ein nicht alltägliches Schauspiel: ein Drama in drei Akten. Denn gleich zweimal musste die Sitzung für längere Zeit unterbrochen werden, um Lösungen für ein drängendes Problem auszuloten. Am Ende dann: „ein Happy-End“, wie es Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer formulierte. Der Stadtrat beschloss einstimmig den Haushalt für das laufende Jahr, nachdem zuvor nochmals fast zwei Millionen Euro eingespart werden konnten. Manche Projekte starten nun später, über andere, die Erweiterung der Kita Glückshaus beispielsweise, wird nochmal ganz neu diskutiert.

