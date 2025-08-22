Regnerischer Start: Das sind die ersten Fotos vom Echo Open Air

Regnerischer Start ins Echo Open Air: Am ersten Abend traten in Westernach „Die Woidboyz“ auf, drei bayerische Freunde. Beim Echo Festival waren nur zwei von ihnen vor Ort, um als DJs Musik zum Tanzen und Feiern abzuspielen. Der Auftritt der „Woidboyz“ war die „Warm-Up Party“ am ersten Festivalabend. Bei dem regnerischen Wetter trauten sich allerdings leider nur wenige Besucher zum Festplatz des Echo Open Airs.

