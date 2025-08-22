Icon Menü
Echo Open Air 2025: Hier gibt‘s die ersten Bilder vom Festival-Start

Westernach

Regnerischer Start: Das sind die ersten Fotos vom Echo Open Air

Seit gestern läuft das Echo Open Air 2025 in Westernach. So war der Start – und das steht heute an.
Von Ulla Gutmann und Leonie Küthmann
    Die bunte Beleuchtung des Festivalgeländes spiegelte sich in den Regentropfen auf den Tischen, die für die Besucher aufgestellt waren.
    Die bunte Beleuchtung des Festivalgeländes spiegelte sich in den Regentropfen auf den Tischen, die für die Besucher aufgestellt waren. Foto: Ulla Gutmann

    Regnerischer Start ins Echo Open Air: Am ersten Abend traten in Westernach „Die Woidboyz“ auf, drei bayerische Freunde. Beim Echo Festival waren nur zwei von ihnen vor Ort, um als DJs Musik zum Tanzen und Feiern abzuspielen. Der Auftritt der „Woidboyz“ war die „Warm-Up Party“ am ersten Festivalabend. Bei dem regnerischen Wetter trauten sich allerdings leider nur wenige Besucher zum Festplatz des Echo Open Airs.

