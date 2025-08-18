Icon Menü
Echo Open Air 2025 in Mindelheim (Westernach): Termin, Line-Up, Tickets, Bezahlung, Camping, Parken

Mindelheim/Westernach

„Total gemütlich“: Das ist für das Echo Open Air geplant

Das Echo Open Air findet 2025 zum zweiten Mal statt. Der Standort bleibt gleich, Besucher müssen sich aber auf eine kleine Änderung einstellen.
Von Leonie Küthmann
    Bereits 2024 fand das Echo Open Air nahe Mindelheim statt.
    Bereits 2024 fand das Echo Open Air nahe Mindelheim statt. Foto: Ulla Gutmann

    Das Echo Open Air geht in die zweite Runde: Von 21. bis 23. August spielen 24 Bands auf einer Wiese nahe Westernach. Organisiert wird das Festival von Ehrenamtlichen, die sich mittlerweile auch in einem Verein organisiert haben – darunter auch Franziskus Steber. Er erzählt, dass das Echo Open Air ursprünglich aus seinen „schon immer recht großen“ Geburtstagsfeiern entstanden ist.

