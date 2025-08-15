„Total gemütlich“: Das ist für das Echo Open Air geplant

Das Echo Open Air geht in die zweite Runde: Von 21. bis 23. August spielen 24 Bands auf einer Wiese nahe Westernach. Organisiert wird das Festival von Ehrenamtlichen, die sich mittlerweile auch in einem Verein organisiert haben – darunter auch Franziskus Steber. Er erzählt, dass das Echo Open Air ursprünglich aus seinen „schon immer recht großen“ Geburtstagsfeiern entstanden ist.
Mindelheim/Westernach
