Ein Dorfgemeinschaftshaus für Egelhofen

Der Pfaffenhauser Marktrat hat sich in einer Grundsatzentscheidung für das Projekt ausgesprochen. So geht es jetzt weiter.

Das Dorfgemeinschaftshaus in Egelhofen ist schon länger Thema: Bereits 2015 besichtigte der Pfaffenhausener Marktrat das bestehende Gebäude, das baulich in einem schlechten Zustand ist und laut Bürgermeister Thomas Leinauer „nicht zukunftsfähig“. Nun hat sich der Marktrat einstimmig dafür ausgesprochen, sich des Problems anzunehmen.

Wie Leinauer berichtete, habe es vor Kurzem eine Besprechung mit den Egelhofer Vereinen gegeben. Das neue Dorfgemeinschaftshaus könnte ihm Rahmen einer Dorferneuerung errichtet werden, das Amt für Ländliche Entwicklung hat dazu bereits sein Okay gegeben. Auch Vorvereinbarungen zum Grundstückskauf seien bereits getroffen worden.

In Egelhofen gibt es bereits Pläne für ein neues Dorfgemeinschaftshaus

Die Egelhofener Vereine hatten früher bereits einen Plan entwickelt, der laut Leinauer aber „etwas zu groß dimensioniert“ war. Damals habe man mit Kosten von 1,275 Millionen Euro und einiges an Eigenleistungen gerechnet. Allerdings sei die aktuelle Lage in der Baubranche gerade schwierig. „Das ist ein wichtiges Projekt, aber ein Stück weit ist es auch davon abhängig, was rauskommt“, sagte Bürgermeister Leinauer, der nichts versprechen wollte, aber vorschlug, nach einem Architekten oder einer Architektin für Entwurf und Kostenschätzung zu suchen. Auch die Fragen nach möglichen Eigenleistungen und Mehrfachnutzungen sollen dabei beantwortet werden.

Um die Förderung aus der Dorferneuerung zu bekommen, muss die Gemeinde die Planungen federführend übernehmen. Die Markträte sprachen sich einstimmig dafür aus, Angebote von Architekturbüros einzuholen.