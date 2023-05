Egg an der Günz

07:32 Uhr

Unfall in Engishausen: Vatertags-Ausflug endet im Drama

Mit schweren Kopfverletzungen wurde ein junger Mann gestern nach einem Unfall am Vatertag in Egg an der Günz im Unterallgäu per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Von Allgäuer Zeitung

Er wollte in eine Gaststätte: Ein 25-Jähriger ist am Vatertag gestern in Egg an der Günz bei einem Unfall von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei im Allgäu mitteilt, war der junge Mann gestern am Vatertag mit mehreren Begleitern und einem Traktorgespann in Egg an der Günz im Unterallgäu unterwegs. Im Ortsteil Engishausen hielt das Gespann am rechten Fahrbahnrand. Der 25-Jährige wollte über die Straße in eine gegenüberliegende Gaststätte laufen. Laut Polizei achtete er dabei aber offenbar nicht auf den Verkehr. Unfall in Egg a.d. Günz im Unterallgäu: Fußgänger wird durch die Luft geschleudert Ein 18-jähriger Autofahrer versuchte laut Mitteilung noch auszuweichen, das Auto erfasste den Fußgänger jedoch frontal. Der 25-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert und blieb im Anschluss bewusstlos auf der Straße liegen. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften per Hubschrauber anschließend in eine Klinik geflogen. Rund um den schweren Unfall gab es einen größeren Einsatz der Retter gestern in Engishausen/Egg an der Günz. Beteiligt waren laut Mitteilung sieben Mann der Freiwilligen Feuerwehr Engishausen, ein Rettungswagen samt Notarzt, ein Rettungshubschrauber und zwei Streifen der Polizeiinspektion Memmingen. Die Ortsdurchfahrt wurde während der Unfallaufnahme für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Erst im vergangenen April 2023 war eine Autofahrerin bei einem Zusammenstoß in Egg schwer verletzt worden.

