Flüchtling beendet sein Studium mit Top-Ergebnis

Plus Der Syrer Abdulrahman Alshalaby kam 2015 nach Eggenthal. Er sprach kein Wort Deutsch. Das änderte er mit enormem Fleiß und das hat sich jetzt ausgezahlt.

„Danke.“ Das war das erste deutsche Wort, das er 2015 nach seiner Flucht aus Syrien lernte. Heute verwendet es Abdulrahman Alshalaby noch immer häufig. „Viele Menschen im Allgäu haben mich unterstützt und mir geholfen. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt der 30-Jährige, dem eine erstaunliche Leistung gelang. Innerhalb von sechs Jahren hat er sich nicht nur perfektes Deutsch angeeignet, sondern auch ein Top-Ergebnis als Student an der Hochschule Kempten erzielt. Mit 1,5 schloss er sein Bachelor-Studium „Soziale Arbeit“ ab.