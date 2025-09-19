Icon Menü
Ehemalige Allgäuer Schulleiterin Rosa Ritter: „Auf Dauer große Ferien, das wäre nichts für mich“

Mindelheim

Ehemalige Maria-Ward-Rektorin Rosa Ritter: „Auf Dauer große Ferien, das wäre nichts für mich“

30 Jahre leitete Rosa Ritter als Rektorin die Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Seit 2022 ist sie im Ruhestand. Was macht die ehemalige Schulleiterin eigentlich heute?
Von Sina-Lara Nachtrub
    • |
    • |
    • |
    Rosa Ritter war fast 30 Jahre lang Schulleiterin der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Heute genießt sie ihren Ruhestand.
    Rosa Ritter war fast 30 Jahre lang Schulleiterin der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Heute genießt sie ihren Ruhestand. Foto: Sina-Lara Nachtrub

    Es war der 22. Februar 2022, daran erinnert sich Rosa Ritter noch ganz genau. Es war ihr letzter Schultag, ihr Abschied als Rektorin der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim. Seit 1992 war sie Schulleiterin an der katholischen Schule. Über Jahrzehnte unterrichtete sie ihre Fächer Mathematik, Physik und Religion, veranstaltete Feste, arbeitete mit an einem Buch, prägte die Schule – und die Schule sie. Dennoch vermisse sie ihren ehemaligen Arbeitsplatz nicht. „Der Ruhestand bekommt mir sehr“, sagt die 69-Jährige. Heute beschäftige sie sich intensiver mit ihrem Glauben und der Politik – aber auch mit ihrem neuen Job.

