vor 44 Min.

Wie überwindet man einen Burnout, Herr Hannawald?

Plus Sven Hannawald ist eine Skisprung-Legende. Dann kam der gesundheitliche Absturz. Bei den Gesundheitstagen Bad Wörishofen erzählt er, wie er wieder Tritt fasste.

Von Manfred Gittel

Sie kommen ja nach Bad Wörishofen zu den Gesundheitstagen. Waren Sie eigentlich schon vorher mal in Bad Wörishofen?



Sven Hannawald: Wir sind vorbeigefahren und es gibt ja auch den Skyline Park, den haben wir schon zweimal besucht, die Stadt selber noch nicht.

Sie waren ja in einem anderen Bad, in der Klinik in Bad Grönenbach. Und da sind Sie mit Kneipp quasi zusammengetroffen, also mit den Kneippanwendungen.



Hannawald: Die gab es da, ich kann mich aber jetzt nicht wesentlich dran erinnern, ob ich die dann auch eins zu eins angenommen habe, weil in meinem Fall natürlich erstmal wichtiger war, das Leben aufzuräumen, wichtiger als Prozesse, die den Körper vielleicht irgendwie am Ende noch besser fühlen lassen. Bei mir war Riesenchaos. Ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist und ich glaube nicht, dass ich die möglichen Reize der kneippschen Anwendungen gespürt hätte, weil ich irgendwie vom Kopf her so in einer anderen Welt war. Das musste erstmal aufgeräumt werden.

