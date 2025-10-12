Die besten Nachwuchs-Handwerker aus der Region

„Nur in einem friedlichen Zusammenleben kann eine gute Zukunft entstehen.“ Diese Überzeugung gab Enrico Karrer, Kreishandwerksmeister Memmingen-Mindelheim, anlässlich der gemeinsamen Freisprechungsfeier mit der Kreishandwerkerschaft Kempten den 202 Freizusprechenden aus 17 Gewerken in der Stadthalle Memmingen mit auf den Weg. Als Beispiel nannte Karrer den Empfänger des aktuellen Memminger Freiheitspreises, Christian Streich, den ehemaligen Trainer des FC Freiburg.

Aufmerksam durchs Leben gehen, hinschauen und helfen, wo andere wegschauen, und versuchen, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen – so definierte Karrer die richtige Einstellung für den neuen Lebensabschnitt, der jetzt beginne. „Bleibt offen, ehrlich und zielstrebig und nehmt die Herausforderungen des Lebens an, wie der Fußballer den Steilpass.“ Auch der Präsident der Handwerkskammer für Schwaben, Hans-Peter Rauch, wählte für den beruflichen Start den Vergleich mit dem Beginn einer sportlichen Laufbahn.

Die Junggesellinnen und Junggesellen hätten während ihrer Ausbildung eine Expertise als unersetzliche Profis ausbauen können, würdigte auch Memmingens Oberbürgermeister Jan Rothenbacher die sehr guten Zukunftsaussichten in den handwerklichen Berufen. Hans-Peter Hartmann, Stadtrat und Wirtschaftsreferent der Stadt Kempten, und der Unterallgäuer Vize-Landrat Dr. Stephan Winter ermutigten die jungen Leute, alle Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung zu nutzen – denn gut ausgebildeten Handwerkerinnen und Handwerkern stünden alle Türen offen.

Die Ehrung der 23 Prüflinge, die ihre Berufsausbildung mit hervorragenden Leistungen abgeschlossen haben, war der Höhepunkt der Freisprechungsfeier.

Die Prüfungsbesten (in Klammer die Ausbildungsbetriebe):

Aus dem Bereich der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim

Bäckerei-Fachverkäuferin

Khadija Boutarf (Bäckerei Karlheinz Sonntag, Legau)

Elektroniker, Fachrichtung Energie und Gebäudetechnik:

Barbara Michaelis (Michaelis Elektro, Bad Grönenbach)

Julia Wagner (Wagner Elektro- Haus- & Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Woringen)

Feinwerkmechaniker:

Bastian Schmid (Wanzl GmbH & Co. KGaA, Kirchheim))

Friseurin:

Julia Schmid (Frau Mandy Wagner, Mindelheim)

Land- und Baumaschinenmechatroniker:

Kilian Köllemann (BAU Süddeutsche Baumaschinen Handels GmbH, Kempten)

Maurer:

Dominik Schlosser (Bauunternehmen Schnurrenberger GmbH, Frickenhausen)

Anlagenmechaniker, Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik:

Rigobert Hofmann (Firma Peter Hofmann, Memmingerberg) Simon Heinle (Firma Ludwig und Otto Bäcker GmbH, Legau)

Schreiner:

Jakob Ruben Nißl (Rudolf Engel Möbelwerkstätten, Stetten-Erisried)

Sebastian Stoll (Schreinerei Lemmer GmbH & Co. KG, Aitrach)

Max Wetzstein (Pfalzer GmbH & Co. KG, Memmingen-Buxach)

Zimmerer:

Moritz Mayer (Firma Zettler GmbH, Memmingen)