So machen Junglandwirte die Arbeit auf dem Hof sicherer

Auf einem Bauernhof lauern vielerlei Gefahren: Fehlende Kindersicherung bei Stiegen, Treppen ohne Handlauf, frei zugängliche Leitern, offene Güllegruben, rückwärts fahrende Maschinen, unpassende Arbeitskleidung und vieles mehr führen Jahr für Jahr zu schweren Unfällen. Auch der Umgang mit Rindern, Pferden und anderen Nutztieren ist nicht ungefährlich. Doch wie schwere Unfälle verhindern? Mit dieser Frage beschäftigten sich 24 Auszubildende im Beruf Landwirtschaft an der Berufsschule Mindelheim.

Arbeitsprojekte gaben den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit, ihre Ideen umzusetzen und so die Sicherheit auf den Höfen zu verbessern. Begleitet wurden die angehenden Junglandwirte bei ihrer praktischen Arbeit von der Berufsschule, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau sowie vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim.

Die Siegerinnen und Sieger des Wettbewerbs für angehende Landwirte

Im Atrium der Berufschule Mindelheim fand kürzlich die Siegerehrung zu den „Sicherheitstechnischen Arbeitsprojekten" statt. Platz eins belegte Kreszentia Bersch aus Sontheim, die auf dem elterlichen Hof den gesamten Abkalb-Bereich so umgestaltete, dass beim Abkalben künftig keinerlei Gefahr für Mensch und Tier mehr ausgeht. Zweite Siegerin wurde Franziska Vogel aus Wattenweiler. Die junge Frau baute in einer Maschinenhalle Podest und Treppe, was ein sicheres Lagern von Materialien erlaubt. Benedikt Miller aus Zaisertshofen glänzte mit einem Podest für Heuballen und mit einer Absturzsicherung am Heulager. Er belegte Platz drei. Florian Müller aus Frankenhofen bastelte eine Forstkiste, mit der Werkzeuge sicher in den Wald gebracht werden können. Er landete auf Platz vier. Manuel Bufler aus Westerheim, der fünfte Sieger, baute eine Viehverlade-Rampe, die ein sicheres Verladen von Tieren ermöglicht.

Bei allen Sicherheitsmaßnahmen hielten sich die Landwirtschafts-Schüler an die Vorgabe der Berufsgenossenschaft: „Mehr tun, als es die Vorschrift verlangt.“ Bewertet wurden von den Juroren die Kriterien Sicherheit, Ergonomie, handwerkliches Geschick, Sauberkeit und Novität. Wie Michael Miller von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau lobte auch Landrat Alex Eder bei der Siegerehrung Engagement und Kreativität der Azubis. Der Landkreischef würdigte zudem ihre Berufswahl und ihren Einsatz für Landschaftspflege und Lebensmittelsicherheit und ermunterte die Schülerinnen und Schüler, ihre sicherheitstechnische Arbeit auch weiterhin nicht aus den Augen zu verlieren.