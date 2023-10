Ehrungen für treue Mitglieder bei den Schützen in Kirchdorf

Der Schützenverein Kirchdorf hat treue Mitglieder. Für 25 Jahre im Verein wurden Johannes Bogner, Ottmar Glogger, Florian Mößmer und Johann Strobel jun. ausgezeichnet. Eine Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Carmen Jungnickel, Johann Strobel sen. und Wolfgang Strobel, schon 50 Jahre dabei sind Fridolin Baur, Josef Fleschutz, Wolfgang Fleschutz, Irmgard Freidl, Josef Kößler, Getraud Ledermann, Josefine Leinauer und Karl Schmid, eine Ehrung für 60 Jahre im Verein erhielten Alois Högg und Martin Mößmer. Richard Trommer, Christian Nett und Sebastian Mößmer wurden für ihr inzwischen mehrjähriges Engagement im Vorstand mit der Verdienstnadel des Gaus Türkehim ausgezeichnet. Stefanie Weber erhielt die vom Bezirk Schwaben gestiftete Ehrennadel „Für treue Mitarbeit“ und Stephanie Arndt die vom Bayerischen Sportschützenbund gestiftete Verdienstnadel in Anerkennung. Bei Andreas Bottner bedankte sich der Schützenverein mit der Kirchdorfer Nadel in Silber. Siegfried Vögele durfte sich sogar über die Kirchdorfer Nadel in Gold freuen.