Danke, liebe Hundebesitzer!

Hundebesitzer haben es ja oft nicht leicht: Wenn ein paar von ihnen die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner einfach liegenlassen oder bei der Erziehung von Fiffi und Co einen stark antiautoritären Ansatz verfolgen, fällt das häufig auch auf die zurück, die ihre Hunde hervorragend im Griff haben und jedes Häufchen umgehend einsammeln. Deshalb an dieser Stelle mal ein großes Lob an all diejenigen, für die Letzteres gilt. Und für die, die sich den Hinweis „der tut nichts, der will nur spielen“ sparen und stattdessen ihren freilaufenden Hund einfach an die Leine nehmen. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen.

Flucht ist leider keine Option

Zwar mag ich Hunde durchaus, aber man weiß ja nie, ob das auch auf Gegenseitigkeit beruht, und im Zweifel möchte ich es lieber nicht auf einen Versuch ankommen lassen. Und weil vermutlich auch noch ein altersschwacher Hund – meine saftige Wade vor Augen – schneller ist als ich auf dem Fahrrad und Flucht damit leider keine echte Option, einfach nur: Dankeschön!